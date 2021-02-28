Экскурсия "Самые необычные квартиры Петербурга"

Экскурсию "Самые необычные квартиры Петербурга" проведут 19 сентября в 13:00, 17:00 и 19:00. Место встречи – станция метро "Звенигородская". Для посетителей старше 6 лет.

Чем известны парадные доходных домов? Во многих из них сохранилась атмосфера прошлого.

Коммунальная квартира: прошлое и современность. Ожидается знакомство с самой настоящей коммунальной квартирой.

По следам писателя Сергея Довлатова. В квартире, которая половину жизни была его домом, нет музея. Так, гости экскурсии посетят комнату автора, где собраны его вещи.

Мастерская художницы. По соседству с комнатой Сергея Довлатова некогда жила художница, ее комната много лет стояла закрытой. В творческом беспорядке из картин и книг, старых красок и скульптур появится ощущение, что вы – богема советской поры.

Бывшая квартира архитектора. Далее будет посещение доходного дома Н. Н. Никонова. "Мы пройдем в парадную и отправимся прямиком в квартиру, которая 100 лет назад принадлежала талантливому архитектору этого дома. Здесь вы сможете полюбоваться шикарной росписью на потолке, настоящей финской печью и старинным сундуком с сокровищами, который стоит в прихожей," – отметили организаторы экскурсии.

Фото: sputnik8.com