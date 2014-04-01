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Экскурсия "На автобусе по вечернему Петербургу"
Сегодня, 17:00
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Экскурсия "На автобусе по вечернему Петербургу"

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Экскурсия "На автобусе по вечернему Петербургу" пройдет 1 апреля в 17:00, 17:45 и 18:00. Место встречи – площадь Восстания, 1. Без возрастных ограничений.

Петербург после захода солнца становится особенно красивым: появляется подсветка мостов, памятников и зданий. 

Гостей экскурсии ожидают знакомство с историческим центром, знаменитые площади – Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая, Невский и другие улицы и проспекты, уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови. Еще посетители посмотрят на Неву, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Кунсткамеру, Смольный собор. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петербург, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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