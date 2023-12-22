Экскурсия "Кронштадт + теплоходная прогулка"

Экскурсия пройдет 23 мая. Начало в 10:00 и 12:00. Возрастные ограничения: 0+

На экскурсии группа узнает много нового о городе, познакомится с его историей и традициями. Кронштадт — город-порт, путь в который лежит через 17-ти километровую дамбу, которая защищает Северную столицу и Кронштадт от многочисленных наводнений.

Туристы увидят исторические памятники военной и морской тематики, посетят Морской собор и отправятся в маленькое путешествие на теплоходе. Добираться до Кронштадта туристы будут на автобусе.

Регистрация на экскурсию: Лиговский пр. 43-45 за 15-20 минут до отправления.

Фото: Unsplash