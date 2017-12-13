Экскурсии на форт "Император Александр I" УФАС признало незаконными

Официально право управления "Александром I" принадлежит "1999 отделению морской инженерной службы" Минобороны РФ.

Сегодня, 27 февраля, комиссия петербургского УФАС России признала нарушившими антимонопольное законодательство ФКУ "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" (Командование ЗВО) и ООО "Парадиз".

По данным ведомства, с августа по сентябрь 2017 года компанией на территории оборонительного сооружения форт "Император Александр I" было организовано 46 платных и три бесплатные экскурсии.

Право оперативного управления и бессрочного пользования государственным имуществом – фортом Император Александр I – принадлежит Федеральному государственному казенному учреждению "1999 отделение морской инженерной службы" Минобороны РФ, но эта организация имуществом фактически не распоряжалась. Рассказали в ведомстве

Антимонопольная служба выявила, что командование ЗВО лично дало компании "Парадиз" согласие на проведение экскурсий. Тем не менее таких полномочий ФГКУ не имело. При этом другим компаниям такой возможности не предоставлялось.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургское УФАС России