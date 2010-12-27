ФАС хочет наказать командование ЗВО за нарушения в экскурсиях на "Чумной форт"

Антимонопольщики нашли нарушения в организации экскурсий на "Чумной форт" командованием Западного военного округа.

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение конкуренции в организации структурой Минобороны экскурсий на форт "Император Александр I" ("Чумный"). В петербургском УФАС заметили, что командование Западного военного округа и компания "Парадиз" заключили договор. Военные разрешили частникам возить экскурсии на форт. При этом другим компаниям в такой возможности оказывают.

Антимонопольщики нашли в этом нарушение конкуренции. С августа компания провела 49 экскурсий, три из которых были специальные бесплатные для военнослужащих ЗВО и членов их семей. Но теперь ФАС попросило командование отменить договоренность. Дело будут рассматривать 20 декабря.

Фото: instagram / girl__romashka