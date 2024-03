Экшен Steel Seed авторов Close to the Sun нашёл издателя и получил новый трейлер

Игра выйдет в свет в конце текущего года.

Студия Storm in a Teacup, известная фанатам компьютерных игр по приключению Close to the Sun, нашла издателя для своего следующего проекта. Компания ESDigital Games займется релизом стелс-экшена Steel Seed, так как впечатлилась "отличной концепцией подхода" разработчиков к жанру. Steel Seed готовится к официальному релизу в конце 2024 года на на стриминговом сервисе Steam, а также EGS, консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Авторами заявлена полная локализация на русский язык. Первая публичная демонстрация демо-версии игрового процесса состоится на мероприятии GDC Play которое пройдет в период c 20 по 22 марта. Сейчас ознакомиться в грядущей новинков пользователи могут в социальных сетях, посмотрев трейлер.

Вышел финальный трейлер второго сезона "Обоюдного согласия" Гай Германики.

Фото и видео: YouTube / ESDigital Games