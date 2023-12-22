Вышел финальный трейлер второго сезона "Обоюдного согласия" Гай Германики

Релиз проекта намечен на 1 апреля.

В социальных сетях вышел финальный трейлер второго сезона сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". Главные роли в проекте исполнили Глафира Тарханова ("Синичка", "Измены"), Елена Ханга ("Наследники и самозванцы", "Кабинет путешественника") и лидер музыкальной группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, для которой стриминговое шоу стало дебютом в качестве актрисы. Официальная премьера намечена на 1 апреля 2024 года на онлайн-ресурсе KION. В центре внимания окажется Марина Венишева, супругу успешного бизнесмена. Супружеская пара уже 20 лет вместе, у них родились трое детей. Однако женщина становится главной подозреваемой в убийстве своего мужа, так как отпечатки нашли на орудии убийства. В ходе расследования следователи также установили, что фигурантка расследования могла быть жертвой домашнего насилия.

Напомним, что первый сезон "Обоюдного согласия" вышел в свет в 2022 году. В проекте снимались Светлана Иванова ("Триггер", "Легенда № 17"), Анна Снаткина ("Фишер", "Два холма") и другие. Главной героиней истории стала учительница, которая написала заявление о групповом изнасиловании.

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Фото и видео: YouTube / kionru