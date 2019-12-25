Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич хочет возглавить национальную команду

Ему принадлежит рекорд по количеству матчей.

Бывший защитник сборной России по футболу, а ныне старший тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram-аккаунте.

Какую команду хотел бы потренировать в будущем? Сборная своей страны - вершина в карьере тренера. Есть желание поработать в Европе. Для начала нужно зарекомендовать себя в России. Сергей Игнашевич, старший тренер "Торпедо"

Напомним, Сергей Игнашевич играл за сборную России с 2002 по 2018 года. Защитнику принадлежит рекорд по количеству матчей в составе национальной команды - 126 игр. На его счету бронзовая медаль Евро-2008. В июне 2019-го Игнашевич вошел в тренерский штаб "Торпедо".

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Фото: VK / @torpedomoscowfc