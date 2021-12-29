Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали по делу о мошенничестве

Елена Лопаева является фигурантом дела о присвоении более 50 миллионов рублей.

Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева арестована по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в Нижегородском райсуде.

Бывшего вице-премьера отправили в следственный изолятор на два месяца.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца – до 23 марта, сообщили в суде

Лопаева стала фигурантом дела о хищениях в благотворительном фонде "Содействие XXI век". По версии следствия экс-зампред вместе с бывшим директором фона Еленой Найдановой вступили в преступный сговор, и, используя свое служебное положение, присвоили себе более 50 миллионов рублей.

Ранее МВД объявило в федеральный розыск Олега Навального.

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