Бывшего заместителя главы Красносельского района осудили на 5 лет за взятки

Миронов заплатит штраф в размере 10 млн рублей и не сможет занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Петербургская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы районной администрации Алексея Миронова. Об этом Piter.tv сообщили в ведомстве.

Чиновника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Суд приговорил Миронова к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей, а также лишил права на три года занимать должности на государственной службе.

Установлено, что в течение 2019-2020 года осужденный через посредника (бывший замдиректора "Жилищного агенства Красносельского района") Владимира Шулицкого, которого осудили в октябре и приговорили к семи годам лишения свободы, получил от генерального директора ООО "Восход" взятку в размере 9 млн рублей за подписание актов о приемке выполненных работ по уборке дворов города, а также за заключение с компанией госконтрактов и их оплату.

По той же схеме взятки были получены от ООО "Жилкомсервис № 2 Красносельского района № 2" и ООО "Строй-Сити" в размере 1,7 млн рублей и 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.tv