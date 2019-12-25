Экс-вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до июля

Гособвинение заранее попросило суд продлить срок содержания Оганесяна под стражей.

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил до июля арест бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Чиновник проходит фигурантом по делу о мошенничестве и получении взяток при строительстве стадиона "Газпром Арена" к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката арестованного Оганесяна Дмитрия Попова.

Защита заявила, что будет обжаловать меру пресечения, срок которой предварительно истекал 10 апреля. Гособвинение заранее попросило суд продлить срок содержания Оганесяна под стражей, и суд удовлетворил ходатайство.

Вместе с экс-вице-губернатором по делу проходят еще восемь человек, в том числе бывший замглавы комитета по строительству Александр Янчик. Фигуранты обвиняются в крупном мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

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Фото: Piter.TV