Экс-вице-губернатора Петербурга переведут из тюрьмы под домашний арест

Защита добилась перевода экс-вице-губернатора Петербурга под домашнюю изоляцию в связи с болезнью.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга переведен под домашний арест. Решение о переводе Марата Оганесяна было принято апелляционной коллегией городского суда Санкт-Петербурга. В настоящее время экс-депутат находится в тюремной больнице имени Ф.П. Гааза. Изменить меру заключения попросил адвокат подсудимого. Об этом стало известно благодаря представителям пресс-службы судебного ведомства.

Напомним, что экс-вице-губернатор обвиняется в мошенничестве. По версии прокураторы, он, являясь должностным лиом, украл 50 миллионов рублей у генералного подрядчика строительства "Санкт-Петербурга Арена". Чиновник раскаялся в преступлении и заключил сделку со следствием. За время проведения расседования, экс-депутат регулярно жаловался на состояние здоровья. Напомним, что Оганесян взят под стражу до 9 февраля 2018 года.