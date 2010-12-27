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Экс-вице-губернатора Петербурга переведут из тюрьмы под домашний арест
Сегодня, 14:22
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lesjasap
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Экс-вице-губернатора Петербурга переведут из тюрьмы под домашний арест

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Защита добилась перевода экс-вице-губернатора Петербурга под домашнюю изоляцию в связи с болезнью.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга переведен под домашний арест. Решение о переводе Марата Оганесяна было принято апелляционной коллегией городского суда Санкт-Петербурга. В настоящее время экс-депутат находится в тюремной больнице имени Ф.П. Гааза. Изменить меру заключения попросил адвокат подсудимого. Об этом стало известно благодаря представителям пресс-службы судебного ведомства.
 
Напомним, что экс-вице-губернатор обвиняется в мошенничестве. По версии прокураторы, он, являясь должностным лиом, украл 50 миллионов рублей у генералного подрядчика строительства "Санкт-Петербурга Арена". Чиновник раскаялся в преступлении и заключил сделку со следствием. За время проведения расседования, экс-депутат регулярно жаловался на состояние здоровья. Напомним, что Оганесян взят под стражу до 9 февраля 2018 года. 
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Теги: вице-губернатор , марат оганесян , сизо , тюрьма
Категории: Новости СПб

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