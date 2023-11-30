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Экс-сотрудник Пентагона описал, что ждет американских солдат на Украине

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Стивен Брайен считает, что у США нет сил на конфликт с Россией.

Американская администрация не смогла бы справиться с Россией, отправив собственные войска на территорию Украины. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен во время онлайн-дебатов с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером. Иностранный специалист отметил, что отправка солдат США для поддержки киевского режима не принесет Западу и армии киевского режима ожидаемых результатов, потому что Москва обладает солидной противовоздушной обороной. В качестве примера аналитик привел работу экипажей истребителей Су-35. Данную авиационную технику он назвал "самолетом высшего класса".

Один из ответов: "<...>. Введите войска! <...>. Введите морпехов!" <...> На самом деле нам некого посылать... Такая вот опция — к конфликту присоединится НАТО. Мы готовы к войне там? Совершенно нет.

Стивен Брайен, эксперт

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Фото и видео: YouTube / WestminsterInstitute

Теги: всу, нато, пентагон, стивен брайен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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