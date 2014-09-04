Экс-сотрудницу МВД в Петербурге оштрафовали за продажу личных данных

Таким образом женщина заработала 3,8 тыс. рублей. Она признала свою вину.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении инспектора группы по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Московскому району Елены Агеевой, которая продавала личные данные. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Суд установил, что Агеева в 2020-21 годах через Telegram получала предложения о продаже конфиденциальных данных и за денежное вознаграждение отправляла персональную информацию о людях без их ведома, включая паспортные данные, сведения о близких родственниках, семейном положении, адреса мест регистрации и жительства.

Таким образом сотрудница МВД заработала 3,8 тыс. рублей. Она признала свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ей штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку освободили от кредита, который она взяла под влиянием мошенников.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)