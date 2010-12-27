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Экс-секретаря петербургского суда задержали в Сочи по уголовному делу
Сегодня, 12:08
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Shdaria
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Экс-секретаря петербургского суда задержали в Сочи по уголовному делу

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Бывшего секретаря районного суда Петербурга задержали в Сочи.

Экс-секретаря из районного суда Петербурга задержали по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия. 

В Следственном комитете сообщили, что обвиняемого задержали в курортном городе Сочи. В деле 22-летнего бывшего секретаря районного суда сказано, что в апреле 2016 года в ходе рабочего процесса мужчина фиксировал ход судебного следствия по делу о мошенничестве. 

Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что протокол должен быть готов к в течение трех дней, обвиняемый задержал процесс до 29 декабря.

Предположительно, задержанный специально тянул время, чтобы отменить приговор. 

22 летнего молодого человека доставили в Санкт-Петербург. Задержанному грозит арест и предъявление обвинения.

 

Теги: задержанный , новости петербург , новости спб , петербург , районный суд петербурга
Категории: Новости СПб Лента новостей

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