Экс-секретаря петербургского суда задержали в Сочи по уголовному делу

Экс-секретаря из районного суда Петербурга задержали по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия.
В Следственном комитете сообщили, что обвиняемого задержали в курортном городе Сочи. В деле 22-летнего бывшего секретаря районного суда сказано, что в апреле 2016 года в ходе рабочего процесса мужчина фиксировал ход судебного следствия по делу о мошенничестве.
Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что протокол должен быть готов к в течение трех дней, обвиняемый задержал процесс до 29 декабря.
Предположительно, задержанный специально тянул время, чтобы отменить приговор.
22 летнего молодого человека доставили в Санкт-Петербург. Задержанному грозит арест и предъявление обвинения.