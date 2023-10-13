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Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал для Зеленского

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Николай Азаров рассказал о прогнозах МВФ.

Жизнеспособность Украины в настоящее время поддерживается только деньгами со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал бывший местный премьер-министр из Киева Николай Азаров. Иностранный чиновник заметил, что в целях поддержания жизнеобеспечения государству требуется порядка 32 миллиардов долларов. Такой показатель по оценкам Международного валютного фонда, на целых три миллиарда превышает прогнозируемую МВФ сумму.

В общем, Украина полностью зависима от Запада, и ее бюджет на 80% наполняется за счет внешних вливаний, так как весь бюджет страны это $35-36 миллиардов. А кто платит, тот и управляет своей колонией.

Николай Азаров, экс=премьер-министр Украины

Азаров предрек Украине катастрофические потери к концу года.

Фото и видео: Telegram  / Николай Азаров

Теги: владимир зеленский, мвф, николай азаров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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