Экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

Ленинский суд Тюмени приговорил экс-начальника тюменской ГИБДД Александра Селюнина к 4,5 года колонии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Селюнина признали виновным в получении взяток. Ему также назначили штраф в размере 2,5 млн рублей. Экс-начальник тюменской ГИБДД будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что в колонию строго режима отправили двоих бывших сотрудников комитета по вопросам законности.

Видео: РИА Новости