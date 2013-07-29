В колонию строго режима отправили двоих бывших сотрудников комитета по вопросам законности

Их осудили за взятки от бизнесменов, которые вели незаконную торговлю.

В понедельник, 27 июня, Невский суд Петербурга вынес приговор двум бывшим сотрудникам комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее судимые Валерий Донерстак и Вячеслав Газин в конце 2010-х работали старшими инспекторами отдела контроля № 4. Их осудили за взятки от бизнесменов, которые вели незаконную торговлю.

Первый эпизод связан с нелегальной продажей одежды у станции метро "Ломоносовская". Взятка составила 38 тысяч рублей, фигуранты также согласились своевременно предупреждать торговцев о рейдах коллег. Второй эпизод касается взятки в 105 тысяч рублей. Тогда Донерстак и Газин согласились не пресекать реализацию аксессуаров для мобильных телефонов возле Московского вокзала.

В результате Валерий Донерстак и Вячеслав Газин получили пять и шесть лет колонии строгого режима соответственно. Газину также инкриминировали незаконное хранение оружия.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге вынесли приговор влюбленной паре, укравшей телевизоры из хостела. Влюбленные грабители вынесли технику из двух комнат, выручив за нее по 6 тыс. рублей в скупке.

Фото: Piter.tv



