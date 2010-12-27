Экс-министру из Архангельска дали условный срок за мошенничество с 73 млн

Хищение произошло с 2012 по 2014 год.

Невский районный суд вынес приговор предпринимателю Сергею Аверину. Его обвиняют в мошенничестве на 73 млн рублей. Об этом 4 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В период с сентября 2012 по июль 2014 Аверин, будучи директором компании "Бизнесстрой", совершил хищение 73 млн рублей. Деньги ему выделило министерство строительства региона на софинансирование инвестиционной программы "Канализационные очистные сооружения и главный коллектор в городе Каргополь". Похищенные средства он использовал для финансово-хозяйственной деятельности его фирмы, а также на его избирательный фонд.

Сторона обвинения просила назначить Аверину 8 лет лишения свободы со штрафов в 1 млн рублей. Но суд переквалифицировал его дело со статьи 159 УК "Мошенничество" на статью 159.4 УК "Мошенничество в сфере предпринимательства". Обвиняемый получил три года условно.

Уголовное дело рассматривалось в Петербурге для того, чтобы избежать давления на архангельский суд

В 2009 году Сергей Аверин возглавил департамент экономразвития Архангельской области, но уже в следующем году ему пришлось покинуть это место. Тогда он занялся бизнесом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фигурант "театрального дела" обворовал Минкультуры на десятки миллионов рублей.

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