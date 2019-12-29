Экс-министр спорта РФ Колобков получил должность в "Газпром нефти"

Совет директоров "Газпром нефти" принял решение избрать Павла Колобкова членом правления и гендиром по работе с федеральными органами власти. Об этом сообщила пресс-служба компании. До этого Колобком возглавлял министерство спорта России.
Теперь он будет координировать взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ. К слову, глава "Газпром нефти" Александр Дюков является президентом Российского футбольного союза.
Колобков возглавлял Министерство спорта с 2016 года и покинул должность после отставки правительства в начале 2020 года.
Видео: Youtube / Минспорт России
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а почему не дворником