Экс-министр спорта РФ Колобков получил должность в "Газпром нефти"

Колобков возглавлял Министерство спорта с 2016 года.

Совет директоров "Газпром нефти" принял решение избрать Павла Колобкова членом правления и гендиром по работе с федеральными органами власти. Об этом сообщила пресс-служба компании. До этого Колобком возглавлял министерство спорта России.

Теперь он будет координировать взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ. К слову, глава "Газпром нефти" Александр Дюков является президентом Российского футбольного союза.

Колобков возглавлял Министерство спорта с 2016 года и покинул должность после отставки правительства в начале 2020 года.

Видео: Youtube / Минспорт России