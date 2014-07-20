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Экс-министр обороны США: покушение на Трампа - результат сбоя в работе служб безопасности

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Марк Эспер оценил работу охраны политика.

Покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа стало результатом вопиющей ошибки специальных служб, которые охраняли политика. Такое мнение огласил на ежегодном форуме по безопасности при Аспенском институте бывший министр по обороне в США Марк Эспер. Иностранный эксперт пояснил участникам мероприятия, что сам факт того, что злоумышленник стрелял в экс-президента страны с места, которое находится менее чем в 140 метров от трибуны для выступлений, является "вопиющей ошибкой".

Я не эксперт по безопасности, <...> но очевидно, что произошел сбой в обеспечении безопасности внешнего периметра.

Марк Эспер, экс-глава Пентагона

"Я потрясен": стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

Теги: дональд трамп, марк эспер, пентагон, покушение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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