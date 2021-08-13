"Я потрясен": стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения

Томас Мэтью Крукс находился вблизи места проведения митинга Дональда Трампа около часа.

Стрелявший в кандидата в президенты США, члена Республиканской партии Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попал на видеозапись участника митинга в поддержку бывшего лидера Белого дома. Известно, что ролик опубликовал местный телеканал WTAE. Журналисты уточнили, что кадры были сделаны за час до покушения на жизнь политика. На записи показано, что Крукс ходит по территории за ограждением охраняемого периметра вблизи зрителей, которые ждали начала выступления. При этом злоумышленник осматривался по сторонам. Автор видео рассказал представителям WTAE о том, что хотел запечатлеть участников митинга, но позже осознал, что, вероятно, заснял самого стрелка.

<…> Когда просматривал свои видеоклипы и увидел его, я был потрясен до такой степени, что не смог сразу заснуть. речь мужчины

Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло в субботу, 13 июля, на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, после чего охрана увела его с мероприятия. Бывший президент США позже уточнил, что потерял много крови. В настоящее время его выписали из больницы после проведенного медицинского обследования.

В СМИ добавили, что нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Однако стрелка оперативно ликвидировали. Подозреваемым в преступлении оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания. Мужчина прятался на крыше производственного здания, находившегося примерно в ста метрах от сцены. Это помещение располагалось вне территории, где проводилось мероприятие. Во время инцидента погиб один зритель, были тяжело ранены еще два человека.

Песков: покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него.

Фото и видео: YouTube / WTAE-TV Pittsburgh