Экс-капитан "Спартака" Егор Титов хочет, чтобы сезон РПЛ возобновился

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением о возможности возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.
"Считаю, что для наших клубов играть по два раза в неделю - идеальный график. Много говорят, что командам, попадающим в еврокубки, не хватает в чемпионате интенсивности, но мы играем лишь раз в неделю. Концовку первенства придется доигрывать в сжатые сроки. А ведь еще есть Кубок России. Вот и посмотрим, как те же "Спартак" и "Зенит" проявят себя, когда придется проводить по два-три матча на неделе. Ведущие европейские клубы играют в таком ритме уже давно", - сказал Титов в интервью "Московскому комсомольцу".
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.
Ранее Егор Титов сравнил "Спартак" с коронавирусом.
Фото: spartak.com
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