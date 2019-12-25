Экс-капитан "Спартака" Егор Титов хочет, чтобы сезон РПЛ возобновился

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением о возможности возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

"Считаю, что для наших клубов играть по два раза в неделю - идеальный график. Много говорят, что командам, попадающим в еврокубки, не хватает в чемпионате интенсивности, но мы играем лишь раз в неделю. Концовку первенства придется доигрывать в сжатые сроки. А ведь еще есть Кубок России. Вот и посмотрим, как те же "Спартак" и "Зенит" проявят себя, когда придется проводить по два-три матча на неделе. Ведущие европейские клубы играют в таком ритме уже давно", - сказал Титов в интервью "Московскому комсомольцу".