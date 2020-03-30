Экс-капитан "Спартака" Егор Титов сравнил клуб с коронавирусом

Подобно болезни, любовь к клубу передается от одного болельщика к другим.

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Егор Титов в интервью порталу "Гол.ру" рассказал о том, в чем заключается феномен команды.

"В чем магия "Спартака"? Это как коронавирус. Один чихнул - заболели четыре сразу. Еще раз чихнули - уже 16. Это идет из поколений, когда наши прадеды, деды, отцы болели за команду. "Спартак" влюблял поколения игрой. Все же вспоминают, как еще играл Никита Симонян и великие спартаковцы. Это как дерево: посадили маленькую веточку, а через 100 лет она превратилась в огромный дуб. Смотришь вверх 0 не видно ни конца, ни края. Это про "Спартак", про его болельщиков", - сказал Титов.

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.

Напомним, Егор Титов - воспитанник "Спартака". Он играл за клуб с 1992 по 2008 года. В составе красно-белых Титов стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны.

Ранее главный тренер "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, чем он занимается во время паузы в Российской премьер-лиге.

Видео: YouTube / Диджей Дмитрий Карманов DJ Hot Maker