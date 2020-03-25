Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско верит, что сезон в РПЛ возобновится

Пауза в чемпионате России продлится до 10 апреля.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско в интервью порталу Tuttomercatoweb рассказал о том, как он живет во время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.

"Я живу один. Моя жена и дочь находятся в Германии, мы разговариваем по скайпу. Работа в клубе остановилась. Сам нахожусь в отеле и не покидаю его. Надеюсь, что будет возможность возобновить сезон, если все закончится. Но здоровье стоит на первом месте. Использую это время для разработки новых тренировок" - сказал Тедеско.

Напомним, по итогам 22-х туров в РПЛ "Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков. В Кубке России команда Доменико Тедеско должна встретиться с "Зенитом" в полуфинале.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин был признан лучшим игроком марта в РПЛ.

Фото: VK / @fcsm_official