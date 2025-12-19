Экс-игрок "Зенита" Жерсон получил травму в дебютном матче за "Крузейро"

Экс-игрок петербургского клуба был унесён с поля на носилках на 78-й минуте стартового тура чемпионата Бразилии.

Бразильский полузащитник Жерсон, ранее выступавший за петербургский "Зенит", получил травму в своём первом официальном матче за новый клуб — "Крузейро". Инцидент произошёл в стартовом туре чемпионата Бразилии против "Ботафого", сообщает издание "Чемпионат".

26-летний футболист, перешедший в "Крузейро" в конце 2025 года, вышел в стартовом составе на игру. Однако на 78-й минуте встречи ему пришлось покинуть поле. Жерсон получил повреждение и был унесён на носилках. Точный характер и тяжесть травмы пока не уточняются.

Матч завершился разгромным поражением команды Жерсона со счётом 0:4. Дублем отметился игрок "Ботафого" Данило, по одному голу забили Мартинс и Артур.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Фламенго" подал в суд на экс-полузащитника "Зенита" Жерсона.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)