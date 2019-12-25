Экс-главу челябинского поселения задержали за подложную выписку. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на представителей региональной прокуратуры. Известно, что ранее надзорное ведомство проводило проверку в Демаринском сельском поселении.
Специалисты полагают, что глава муниципального образование выдал некому гражданину региона выписку из похозяйственной книги. Данный документ подтверждает, что получатель проживал на территории поселения с 1997 по 2001 годы. Однако данная информация в реальности не соответствовала действительности. Несмотря на это, "местный житель" успел зарегистрировать на себя земельный участок.
По установленному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Фигурант расследования задержан. В ближайшее время ему будет выбрана мера пресечения.
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Фото: Piter.tv
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