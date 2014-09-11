Стали известны подробности похищения мужчины в Киришах

План "Перехват" сработал в Ленинградской области.

4 мая в отделение полиции города Кириши Киришского района Ленинградской области поступило сообщение об инциденте, по всем признакам похожем на похищение. Двое мужчин силой усадили третьего в салон автомобиля Renault Scenic и уехали в неизвестном направлении. Происшествие имело место возле дома 10 литера А на Советской улице Киришей примерно в 6 часов 50 минут.

Незамедлительно был введен в действие план "Перехват", и вскоре у того же дома сотрудники полиции обнаружили подходящий по описанию автомобиль с соответствующими ориентировкам пассажирами внутри. Владельцем оказался уроженец поселка Глажево, нигде не работающий. Вместе со своим знакомым, находившимся в той же машине, он пытался удерживать внутри жителя Киришей, обвиняя того в краже мобильного телефона. После захвата предполагаемого вора владелец машины вместе с соратником совершил поездку по городу и вернулся к месту похищения, где и был, в свою очередь, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Оба похитителя были доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Выяснилось, что у обоих уже имеются судимости за кражи и убийство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.