Экс-главу УМВД по Камчатскому краю подозревают в получении взятки на 2 млн рублей

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. Такое заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета России. Сторона обвинения будет ходатайствовать об аресте фигуранта уголовного дела.
Получены доказательства причастности к совершению коррупционных преступлений Михаила Киселева. В июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников
пресс-служба СК РФ
В СК РФ полагают, что Киселев получил денежное вознаграждение за то, что скрыл факт изъятия неправомерно перевозимой рыбы, а также вернул товар владельцу. Ранее о задержании мужчины объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Подозреваемому будут предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
Полковник полиции Иван Кокухин стал начальником УМВД по Камчатке.
Фото: Следственный комитет России
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