Экс-главу УМВД по Камчатскому краю подозревают в получении взятки на 2 млн рублей

Следствие будет просить суд взять подозреваемого под стражу.

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. Такое заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета России. Сторона обвинения будет ходатайствовать об аресте фигуранта уголовного дела.

Получены доказательства причастности к совершению коррупционных преступлений Михаила Киселева. В июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников пресс-служба СК РФ

В СК РФ полагают, что Киселев получил денежное вознаграждение за то, что скрыл факт изъятия неправомерно перевозимой рыбы, а также вернул товар владельцу. Ранее о задержании мужчины объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Подозреваемому будут предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Полковник полиции Иван Кокухин стал начальником УМВД по Камчатке.

Фото: Следственный комитет России