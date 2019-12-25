Нового руководителя личному составу представил Владимир Колокольцев.

Полковник полиции Иван Кокухин стал начальником УМВД по Камчатке. Об этом говорится на официальном сайте МВД России. В правоохранительных органах напомнили, что ранее мужчина занимал пост заместителя начальника полиции по Забайкальскому краю. Утром 3 августа нового руководителя представили личному составу. Заседание провел глава МВД Владимир Колокольцев.

Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового начальника. Указом президента Российской Федерации на эту должность назначен полковник полиции Иван Кокухин. пресс-служба МВД РФ

Колокольцев попросил нового руководителя МВД Камчатки спланировать мероприятия, необходимые для повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в регионе. В частности, речь шла о преступлениях против личности. Он также указал на требование по наращиванию усилий в сфере декриминализации добычи и оборота водных биологических ресурсов.

Экс-начальника УМВД Камчатки задержали.

Фото: МВД России