Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Бывшийглава ЛНР Игоря Плотницкий "потерялся" в петербургских "Крестах"
Сегодня, 13:54
0
lesjasap
2085

Бывшийглава ЛНР Игоря Плотницкий "потерялся" в петербургских "Крестах"

0
 
 

Экс-начальник самопровозглашенной ЛНР не содержится в СИЗО Северной столицы.

Член Общественной наблюдательной комиссии Роман Ширшов заявил, что бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого нет в петербургских “Крестах”. Об этом мужчина узнал, посетив сам изолятор. Он обратился к представителям СИЗО со списком фамилий людей, с которыми собирался пообщаться лично. Однако, ему ответили, что Плотницкого в заведении нет.

Должностное лицо пообещало обратиться с запросом о местонахождении Плотницкого во ФСИН. Есть вероятность, что задержанного из ”СИЗО-1” перевели на другую территорию. Ранее бывший помощник главы ЛНР отметил, что его начальник арестован и содержатся именно в “Крестах”.

В Сети появилась информация о том, что Плотницкий может давать показания на Владислава Суркова. Такие сведения предоставили ополченцы Донбасса, которые считают, что именно помощник президента Росси отвечает за политику в ДНР И ЛНР. В частности, бывший министр обороны ЛНР Игорь Стрелков рассказал о том, что по назначению Суркова был утвержден сам Плотницкий в качестве главы района. Однако, информация остается неподтвержденной официальными источниками и продолжает распространяться на уровне слухов. 

Напомним, что Игорь Плотницкий заявил об отставке с поста после неожиданного отъезда из самопровозглашенной Луганской Народной Республики 23 ноября 2017 года. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Украинские СМИ считают, что бывший глава ЛНР живет на Рублевке в России. 
 

Теги: игорь плотницкий , изолятор , кресты , лнр , сизо
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5