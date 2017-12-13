Бывшийглава ЛНР Игоря Плотницкий "потерялся" в петербургских "Крестах"

Экс-начальник самопровозглашенной ЛНР не содержится в СИЗО Северной столицы.

Член Общественной наблюдательной комиссии Роман Ширшов заявил, что бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого нет в петербургских “Крестах”. Об этом мужчина узнал, посетив сам изолятор. Он обратился к представителям СИЗО со списком фамилий людей, с которыми собирался пообщаться лично. Однако, ему ответили, что Плотницкого в заведении нет.

Должностное лицо пообещало обратиться с запросом о местонахождении Плотницкого во ФСИН. Есть вероятность, что задержанного из ”СИЗО-1” перевели на другую территорию. Ранее бывший помощник главы ЛНР отметил, что его начальник арестован и содержатся именно в “Крестах”.

В Сети появилась информация о том, что Плотницкий может давать показания на Владислава Суркова. Такие сведения предоставили ополченцы Донбасса, которые считают, что именно помощник президента Росси отвечает за политику в ДНР И ЛНР. В частности, бывший министр обороны ЛНР Игорь Стрелков рассказал о том, что по назначению Суркова был утвержден сам Плотницкий в качестве главы района. Однако, информация остается неподтвержденной официальными источниками и продолжает распространяться на уровне слухов.

Напомним, что Игорь Плотницкий заявил об отставке с поста после неожиданного отъезда из самопровозглашенной Луганской Народной Республики 23 ноября 2017 года. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Украинские СМИ считают, что бывший глава ЛНР живет на Рублевке в России.

