Помощница экс-главы штаба Навального* стала фигуранткой уголовного дела после сожжения чучела в камуфляжной форме

Сотрудники центра "Э" задержали помощницу экс-главы штаба Навального* (признан в РФ экстремистской организацией) Софью Семенову. Девушка подозревается в сожжении чучела солдат. Об этом сообщили в "Невских Новостях".
Стражи порядка обнаружили 6 марта видеозапись, на которой увидели инцидент. На месте случившегося полицейские заметили следы горения. По версии следователей, участником "обряда" стал еще и мужчина. Подробности уточняются. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее на Piter.tv: в Шушарах две девушки за ночь заявили об изнасиловании.
Фото: Piter.tv
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