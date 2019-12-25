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Помощница экс-главы штаба Навального* стала фигуранткой уголовного дела после сожжения чучела в камуфляжной форме
Сегодня, 15:03
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Помощница экс-главы штаба Навального* стала фигуранткой уголовного дела после сожжения чучела в камуфляжной форме

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Девушка отмечала Масленицу.

Сотрудники центра "Э" задержали помощницу экс-главы штаба Навального* (признан в РФ экстремистской организацией) Софью Семенову. Девушка подозревается в сожжении чучела солдат. Об этом сообщили в "Невских Новостях".

Стражи порядка обнаружили 6 марта видеозапись, на которой увидели инцидент. На месте случившегося полицейские заметили следы горения. По версии следователей, участником "обряда" стал еще и мужчина. Подробности уточняются. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах две девушки за ночь заявили об изнасиловании.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, сожгла чучело в военной форме, уголовное дело, экс-глава штаба навального
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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