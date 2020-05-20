Экс-форвард сборной России Саенко рассказал о причинах завершения карьеры

Он помог национальной команде завоевать бронзовые медали на Евро-2008.

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России по футболу Иван Саенко в интервью YouTube-каналу "Поз и Кос" рассказал, почему решил завершить карьеру в возрасте 29 лет.

9 июля 2010 года в игре против "Ростова" Саенко получил травму ноги, но после вмешательства врачей вернулся на поле и доиграл встречу до финального свистка. Вскоре выяснилось, что форвард порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона. По словам Саенко, у него была очень долгая и неприятная травма.

Меня это все стало нагружать психологически. Затем произошел небольшой конфликт с Валерием Карпиным (бывший главный тренер "Спартака"), начали появляться предложения: от "Ростова" и "Хоффенхайма". Но после "Спартака" мне не хотелось идти куда-то ниже. В сумме с травмой все это заставило меня закончить карьеру. Иван Саенко, экс-футболист

Напомним, Иван Саенко провел в составе сборной России 13 матчей. Он был в заявке на Евро-2008 и стал бронзовым призером турнира. На клубном уровне экс-форвард выступал за воронежский "Факел", а также за "Карлсруэ" и "Нюрнберг" из Германии.

Ранее стало известно, что бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич хочет возглавить национальную команду.

Видео: YouTube / Поз и Кос