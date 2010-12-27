Экс-депутат ЗАКСа Светлана Нестерова проведет под домашним арестом еще полгода

В Красногвардейском суде продлили срок домашнего ареста депутату ЗАКСа по делу о взяточничестве.

В Санкт-Петербурге продлили домашний арест бывшему чиновнику Светлане Нестеровой, которая обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов региона. Решение принято в Красногвардейском районном суде. Следующие полгода подозреваемая проведет взаперти. Отметим, что петербурженка находится в изоляции в течение полутора лет.

Напомним, что по мнению следствия, экс-депутат получила денежное “вознаграждение” в 4,8 миллиона рублей ради разрешения выполнить соцзаказ в своем районе. Установлено, что в ходе выполнения договора, проводились массовые хищения выделяемых средств. Изначально действия чиновника расценивались как мошенничество, но позже дело переквалифицировали.