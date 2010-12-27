Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Экс-депутат ЗАКСа Светлана Нестерова проведет под домашним арестом еще полгода
Сегодня, 14:11
0
lesjasap
124

Экс-депутат ЗАКСа Светлана Нестерова проведет под домашним арестом еще полгода

0
 
 

В Красногвардейском суде продлили срок домашнего ареста депутату ЗАКСа по делу о взяточничестве.

В Санкт-Петербурге продлили домашний арест бывшему чиновнику Светлане Нестеровой, которая обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов региона. Решение принято в Красногвардейском районном суде. Следующие полгода подозреваемая проведет взаперти. Отметим, что петербурженка находится в изоляции в течение полутора лет. 
 
Напомним, что по мнению следствия, экс-депутат получила денежное “вознаграждение” в 4,8 миллиона рублей ради разрешения выполнить соцзаказ в своем районе. Установлено, что в ходе выполнения договора, проводились массовые хищения выделяемых средств.  Изначально действия чиновника расценивались как мошенничество, но позже дело переквалифицировали.
Теги: взяточничество , домашний арест , красногвардейский район , расследование , хищение
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5