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Экс-депутат ЗакСа Мария Щербакова прокомментировала слухи о своем политическом будущем
Сегодня, 22:20
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Экс-депутат ЗакСа Мария Щербакова прокомментировала слухи о своем политическом будущем

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Щербакова подтвердила, что знакома со слухами о своей возможной карьере сенатора.

Депутат петербургского парламента предыдущего созыва Мария Щербакова рассказала о регистрации кандидатом на довыборы в муниципалитете "Большая Охта". Об этом пишет "Фонтанка". 

На предложение о том, что мандат мундепа нужен ей для прохода в Совет Федерации, она ответила: "Пусть это будет интригой". 
Добавим, что Щербакова подтвердила, что знакома со слухами о своей возможной карьере сенатора.

В 2011 году после победы на скандальных выборах в МО "Красненькая речка", на работу в Совет Федерации по губернаторской квоте отправилась его нынешний спикер Валентина Матвиенко.

Напомним, что единый день голосования в Петербурге пройдет 11 сентября. Горожанам предстоит избрать 38 депутатов в 17 округах. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: слухи, щербакова, экс-депутат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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