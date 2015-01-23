Экс-депутат ЗакСа Мария Щербакова прокомментировала слухи о своем политическом будущем

Депутат петербургского парламента предыдущего созыва Мария Щербакова рассказала о регистрации кандидатом на довыборы в муниципалитете "Большая Охта". Об этом пишет "Фонтанка".
На предложение о том, что мандат мундепа нужен ей для прохода в Совет Федерации, она ответила: "Пусть это будет интригой".
Добавим, что Щербакова подтвердила, что знакома со слухами о своей возможной карьере сенатора.
В 2011 году после победы на скандальных выборах в МО "Красненькая речка", на работу в Совет Федерации по губернаторской квоте отправилась его нынешний спикер Валентина Матвиенко.
Напомним, что единый день голосования в Петербурге пройдет 11 сентября. Горожанам предстоит избрать 38 депутатов в 17 округах.
Фото: Piter.tv
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