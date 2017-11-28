Экс-чемпион мира по шахматам сыграет с петербургскими студентами

В рамках встречи будет проведен сеанс одновременной игры

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 18 мая студенты и преподаватели вуза встретятся с двенадцатым чемпионом мира Анатолием Карповым. Об этом сегодня сообщил медиа-центр учебного заведения.

Визит гроссмейстера приурочен к 70-летию победы Михаила Ботвинника в матче за звание чемпиона мира. Он являлся выпускником, а в последующем и профессором Ленинградского политехнического института. В 1948 году Михаил Моисеевич стал первым в истории советским обладателем мировой шахматной короны и шестикратным чемпионом СССР. Анатолий Карпов был одним из первых учеников Шахматной школы Ботвинника, открывшейся в 1963 году при спортивном обществе "Труд".

В рамках встречи будет проведен сеанс одновременной игры со студентами и преподавателями.

Фото: Шахматы:Карпов Анатолий Евгеньевич (фан-группа)/ Вконтакте