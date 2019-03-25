Что несет в себе приставка "эко"?

А знали ли вы, что веганское - не всегда значит экологичное. Мы поговорили с координатором движения KAPOOSTA и постарались разобраться, что же значит приставка ЭКО.

Зачастую, людям просто не хватает информации о том, что они могут сделать на своем каком-то локальном уровне, как они могут поучаствовать в экологичной жизни своего города. Цель проекта "Капуста" сделать как раз доступным и понятным экологичный образ жизни не только для людей, но и для малого и среднего бизнеса, который хочет быть более осознанным относительно окружающей среды. Ника Пушкарева - координатор KAPOOSTA

KAPOOSTA - это сайт, зеленая карта России. Здесь можно найти список экологичных заведений в своем городе. В Петербурге таких точек насчитывается около 100, а во всей стране - около 650.

Этот проект является частью большого движения ЭКА, которое появилось в 2010 году. В тот год Россия страдала от сильных лесных пожаров. И обеспокоенные экологи создали новое движение, которое существует до сих пор. Тогда любой желающий мог помочь лесу, купив сертификат на высадку новых деревьев.

Постепенно в ЭКА запускались новые специализированные проекты для горожан, студентов и школьников. Так появилась и идея создать зеленый путеводитель, исходя из потребностей людей найти эко-проекты в своем городе.

По мнению организаторов проекта, место становится экологичным, если попадает под несколько критериев, например, заботится о раздельном сборе мусора и о переработке вторсырья. И старается отказываться от чрезмерной упаковки.

Сейчас в России появилось несколько магазинов, которые вообще стараются отказаться от упаковки. Есть концепция Zero Waste - это когда люди снижают количество упаковки. Человек в среднем производит до 400 килограмм мусора в год и понятно, что большая часть этого мусора не попадает в переработку, Вот магазины без упаковки, они работают так - люди приходят уже со своей тарой, либо покупают многоразовую тару в магазине. Как правило, это авоськи вместо полиэтиленовых больших пакетов, или холщовые мешочки вместо пакетиков, чашки вместо одноразовых стаканчиков. Они покупают продукты вот так вот в тару свою, соответственно, не создают мусора. Ника Пушкарева - координатор KAPOOSTA

А основы экологичности того или иного кафе кроются отнюдь не в веганском меню. Продукты и товары в таких точках должны нести за собой маленький транспортный след, только тогда они будут считаться экологичными. Что же несет в себе приставка "эко"?

Продукты в меню должны проделать наименьший путь к столу. То есть, если это какие-то очень экзотические продукты, то скорее всего это неэкологично, поскольку их приходится очень далеко везти, транспортировать самолетом, или поездом, или автомобилем. То есть, чем дольше проделывает наша еда или вещи путь, тем выше у нее транспортный след. А если каждый орешек завернут в магазине в упаковку - нельзя сказать, что это экологично, даже если все меню там веганское.

Во всей России в Эко-кафе проходят различные акции. Например, зачастую, сюда можно принести батарейку или лампочку, а за это получить скидку или десерт. Многие зеленые магазины и учебные заведения имеют свои контейнеры для сбора таких сложно-утилизированных предметов.

Из разговора с Никой мы узнали, что на данный момент в России есть не маленькое количество мест, занимающихся переработкой вторсырья.

И в России сейчас насчитывается около 1000 организаций, которые готовы собирать, разделять и перерабатывать вторсырье. Нужно, чтобы о них узнавали люди, чтобы они работали, чтобы заводы не простаивали, как у нас сейчас происходит.

С помощью проекта эко-активисты хотят не только информировать людей, но и экологизировать города.

Наше светлое будущее, это когда ты выходишь на улицу и видишь что все магазины, все кафе, все организации - они все эко, и не просто на словах, но и на деле.

Фото и видео: Piter.TV