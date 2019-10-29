Россияне теряют в деньгах из-за продовольственных ограничений.

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от "санкционной" еды. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на исследование РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок.

Потребители страны ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго.Сумма эквивалентна 3 тысячам рублей на каждого человека в год или 4,8% от стоимости минимальной продовольственной корзины.

В стране был замечен "успех импортозамещения" в категориях птицы, свинины, помидоров. К 2016 году реальные цены на товары выросли, но позже опустились ниже уровня 2013 года. Общая выгода потребителей от импортозамещения продуктов питания составила 75 млрд рублей.

Напомним, что ограничения по ввозу продукции введены с 2014 года из-за присоединения Крыма к России.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-посол Австрии назвал условие отмены санкций против РФ.

Фото: Pixabay.com

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