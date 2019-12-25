Экономист заявила, что в 2022 году в России вырастут пенсии

В среднем размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 тыс. 521 рубль.

Профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству "Прайм", что в России в начале 2022 года страховые пенсии проиндексируют на 5,9%. Повысятся на 7,7%, по ее словам, с 1 апреля 2022 года также социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

Как сказала экономист, размер пенсии для неработающих пенсионеров в среднем составит 18 тыс. 521 рубль, а социальной – 10 тыс. 307 рублей.

С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера. Юлия Финогенова, профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова

Финогенова подчеркнула, что женщины 1976 года рождения с 2022 года начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем размер накопительной пенсии составил 2613 рублей. Сумма выплаты при этом будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода.

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