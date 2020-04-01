Экономист рассказала, как вырастут пенсии в 2022 году

Страховые пенсии станут выше на 5,9%.

Страховые пенсии с 1 января 2022 года проиндексируют на 5,9%, а социальные пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2022 года станут выше на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера в России. Об этом агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, в 2022 году среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составил 18 тыс. 521 рубль. Размер социальной пенсии составит при этом в среднем 10 тыс. 307 рублей.

С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера. Юлия Финогенова, профессор кафедры и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова

Финогенова также отметила, что выплаты накопительных пенсий начнут получать с 2022 года женщины 1967 года рождения. Так, средний размер накопительной пенсии составит 2613 рублей, а сумма выплат будет зависеть от взносов, направленных на накопительную часть пенсии. Зависеть сумма будет и от полученного инвестиционного дохода.

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