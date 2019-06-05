Экономист предупредила о подорожании авиабилетов в России

Она уточнила, что речь идет о показателе 8,01% в годовом выражении.

Кандидат экономических наук Мария Долгова предупредила о подорожании авиабилетов в России. Об этом она рассказала "Газете.Ru".

По словам эксперта, цены на авиабилеты во втором полугодии будут дорожать темпами, близкими к текущему уровню инфляции. Она уточнила, что речь идет о показателе 8,01% в годовом выражении. Долгова напомнила, что в итоговую цену билета входят сам тариф, сборы вылета/прилета, а также обслуживание и аэронавигация.

Также эксперт подчеркнула, что на авиабилетах можно сэкономить, если покупать их не менее чем за месяц до вылета. При этом, по ее словам, на некоторые направления такие скидки могут появиться за неделю до поездки.

Фото: pxhere.com