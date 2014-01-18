Экономист исключила введение ограничений на продажу бензина повсеместно

По словам эксперта, причины дефицита топлива в России являются локальными и временными.

Экономист Лариса Циканова исключила введение ограничений на продажу бензина повсеместно. Об этом она рассказала в интервью "Газете.Ru".

По словам эксперта, причины дефицита топлива в России являются локальными и временными. Она подчеркнула, что для отдаленных регионов страны ограничения на продажу бензина возможны нерегулярно и только при кризисных условиях.

Циканова отметила, что российский топливный рынок в основном функционирует в стабильном режиме. Она напомнила, что правительство продолжает запрет на экспорт и контролирует рынок. Экономист посоветовала россиянам заранее учитывать возможность перебоев с поставками топлива и следить за региональными новостями, чтобы вовремя узнавать о потенциальных рисках.

Фото: pxhere.com