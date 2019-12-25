Экономист Зайченко заявил, что Запад "вернется в каменный век" без российских энергоресурсов

Он напомнил, что в Германии все ТЭЦ были построены под российский газ.

Экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко считает, что Запад "вернется в каменный век" без российских энергоресурсов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Комментируя решение Германии отказаться к концу 2022 года от российского газа, эксперт отметил, что не понимает, что за игру ведут немецкие власти. Он считает, что у Берлина нет альтернативных источников энергии, а поставок из Ирана будет недостаточно.

Также Зайченко напомнил, что в Германии все ТЭЦ были построены под российский газ.

Ранее мы сообщали, что Венгрия приступила к переговорам о закупке дополнительных объемов газа.

Фото: Pixabay.