Экономист Сорокина: в 2022 году вырастут пособия по уходу за ребенком и декретные выплаты

С 1 февраля будет зафиксирован рост некоторых социальных пособий.

Российский экономист Лариса Сорокина заявила о том, что в 2022 году вырастут социальные пособия по уходу за ребенком и декретные выплаты. Об этом эксперт сообщила в интервью информационному агентству "Прайм". Она уточнила, что с 1 февраля по стране увеличится размер нескольких пособий. В частности, это касается единовременного пособия по усыновлению детей. Усыновитель получит материальную поддержку в виде 156 429 рублей в том случае, если ребенок старше семи лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестер.

Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до трех лет. Лариса Сорокина, экономист

Также государственное пособие будут получать жены и дети призывников. По словам эксперта, беременная россиянка в статусе жены солдата-призывника может рассчитывать на единовременную выплату в размере 32 420 рублей. Мать или опекун ребенка — 13 895 рублей.

Вне зависимости от уровня дохода российские семьи при рождении ребенка с 1 февраля получат единовременно по 19 981 рублей.

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Фото: Piter.tv

