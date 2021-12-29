"Ъ": ПФР и Фонд социального страхования планируют объединить

Проектом занимаются представители Минтруда РФ.

"Коммерсантъ": ПФР и Фонд социального страхования планируют объединить в одну структуру. Журналисты ссылаются в авторском материале на документы, полученные от представителей Министерства по труду. Известно, что реорганизация ПФР и ФСС должна произойти к 2023 году.

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В СМИ уточнили, что государство предложит работодателям сформированную общую взносооблагаемую базу для выплаты взносов на пенсионное и социальное страхование. Авторы документа полагают, что такое нововведение даст при минимальном росте нагрузки на бизнес-индустрию увеличение размера нескольких социальных выплат для населения. Рост составит примерно в 1,5 раза.

При этом новая структура получит статус внебюджетного фонда, в то время как ПФР и ФСС - государственные учреждения. Для контроля за новой структурой будет создан наблюдательный совет, а также ответственность ляжет на Минтруда РФ.

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Фото: Piter.tv