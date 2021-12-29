ПФР: россиянки с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии нужного стажа

Женщины могут раньше уйти на пенсию, выполнив несколько условий.

Пенсионный фонд России заявил о том, что женщины с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии нужного стажа. Подробности организация привела на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". Эксперты рассказали подписчикам об условиях по досрочному выходу на пенсию для многодетных матерей.

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Также послабления касаются и женщин, которые воспитывают троих и четверых детей. В этих случаях россиянки могут рассчитывать на выход на пенсию в 57 и 56 лет соответственно.

Экономист заявил, что пенсионерам компенсируют недополученные из-за инфляции средства.

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