Экомобиль примет ненужные вещи жителей Красногвардейского района на этой неделе

Во вторник, 4 февраля, экомобиль будет работать с 18:00 до 19:00 на проспекте Маршака, 16к3, а затем с 19:30 до 20:30 на Пискаревском проспекте, 151А.

На этой неделе жители Красногвардейского района смогут воспользоваться услугами экомобиля для сдачи старой бытовой техники, просроченных лекарств и других ненужных вещей.

Как сообщает администрация Красногвардейского района, во вторник, 4 февраля, экомобиль будет работать с 18:00 до 19:00 на проспекте Маршака, 16к3, а затем с 19:30 до 20:30 на Пискаревском проспекте, 151А.

В среду, 5 февраля, прием опасных отходов пройдет с 18:00 до 19:00 на Синявинской улице, 26, и с 19:30 до 20:30 на Новочеркасском проспекте, 27к2. Также 7 февраля экомобиль вернется на проспект Маршака, 16к3, с 18:00 до 19:00, а затем переедет на Пискаревский проспект, 151А, где будет работать с 19:30 до 20:30.

Точные места расположения пунктов приема опасных отходов и перечень принимаемого мусора можно узнать через чат-бот.

Ранее мы сообщили о том, что на реке Охта образовалась снежура.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского