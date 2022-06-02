Экологический форум "День Балтийского моря" состоится в Петербурге

В настоящее время Северная столица демонстрирует лучшие результаты среди городов Балтийского региона по очистке стоков — степень очищения воды достигает рекордных 99,8%.

Сегодня в Петербурге стартовал юбилейный XXV Международный экологический форум "День Балтийского моря", ставший частью масштабной Недели экологии Невского Международного экологического конгресса, намеченного на 22 и 23 мая в Таврическом дворце. Информацию подтвердил официальный источник Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность форума, подчёркивая, что за прошедшие 25 лет мероприятие сыграло значительную роль в продвижении вопросов защиты природы, эффективного использования водных ресурсов и принятии действенных мер по сохранению благоприятной экологической обстановки.

Форум в нынешнем году привлек более 600 экспертов из сорока городов и двадцати шести регионов России, а также зарубежных специалистов из Китая, Ирана, Колумбии и Индонезии.

Участниками мероприятия будут рассмотрены актуальные темы национального проекта "Экологическое благополучие": очистка водоемов, охрана береговых зон и морских заповедников, переход флотилии охраны природы на экологически чистые виды топлива и образовательные программы. Отдельное внимание будет уделено вопросам адаптации прибрежных районов к климатическим изменениям.

Александр Беглов упомянул, что в 2023 году утверждена региональная программа адаптации Петербурга к последствиям изменения климата, включающая 25 краткосрочных и долгосрочных мер, направленных на минимизацию климатических угроз, принимая во внимание специфику города с множеством предприятий промышленности и обширной сетью рек и каналов.

В настоящее время Северная столица демонстрирует лучшие результаты среди городов Балтийского региона по очистке стоков — степень очищения воды достигает рекордных 99,8%. К 2030 году задача заключается в полном переводе городских канализаций на современные инженерные сооружения и достижении абсолютного стандарта очистки.

Главным событием форума станет панельная сессия "Охрана морской среды и устойчивое развитие прибрежных территорий: опыт Балтики, Каспия, Арктики и Дальнего Востока", которая пройдёт в историческом центре фортификаций — Кронштадте.

Фото: Piter.TV