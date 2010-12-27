Как оказалось, это последствия ремонта Зелёного моста.

В пятницу, 1 ноября, петербургские экологи назвали причину странных пятен на реке Мойка. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Эксперты проверили сгустков коричневатых пятен, которые плёнкой затягивали правый берег реки около домов 67-69. Как оказалось, это последствия ремонта Зелёного моста. Вероятнее всего пятна образовались из-за строительной пыли.

За загрязнение Мойки может быть ответственно АО "ПО "Возрождение", которое занимается капремонтом "Зелёного моста".

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не разведут мосты.

Фото: Piter.tv