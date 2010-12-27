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Петербургские экологи назвали причину странных пятен на реке Мойка
Сегодня, 12:46
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IRINA_CHALKINA

Петербургские экологи назвали причину странных пятен на реке Мойка

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Как оказалось, это последствия ремонта Зелёного моста.

В пятницу, 1 ноября, петербургские экологи назвали причину странных пятен на реке Мойка. Об этом сообщает пресс-служба  Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Эксперты проверили сгустков коричневатых пятен, которые плёнкой затягивали правый берег реки около домов 67-69. Как оказалось, это последствия ремонта Зелёного моста. Вероятнее всего пятна образовались из-за строительной пыли. 

За загрязнение Мойки может быть ответственно АО "ПО "Возрождение", которое занимается капремонтом "Зелёного моста".

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не разведут мосты.

Фото: Piter.tv

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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