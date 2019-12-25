Экологи "Водоканала" подводят итоги работы по защите водных объектов летом

Больше всего жалоб на неприятный запах поступало от жителей Красногвардейского района.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провели анализ работы по борьбе с загрязнениями водных объектов города и выявлению источников неприятных запахов.

За три летних месяца было зафиксировано наибольшее количество обращений в сфере природопользования, связанных с возникновением неприятного запаха – 55, обнаружением загрязняющих веществ на поверхности водных объектов – 29, и несанкционированными сбросами в централизованную систему водоотведения – 8. Количество выездов специалистов на объекты для анализа ситуации увеличилось на 26 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество выездов, связанных с загрязнением поверхности водных объектов, сократилось на 12.

Больше всего жалоб на неприятный запах поступало от жителей Красногвардейского района. Для определения и устранения источника запаха экологи обследовали магистральные и внутридворовые канализационные сети. При обнаружении загрязненных сточных вод в централизованной системе водоотведения, специалисты проводили обследование для установления источника и принятия мер по недопущению повторного сброса загрязняющих веществ.

В июне 2024 года экологи Водоканала начали использовать экспресс-тесты для первичной оценки степени загрязнения водного объекта. Этот метод позволяет оперативно выявлять источники хозяйственно-бытовых загрязнений. Результаты первого пробного анализа вблизи реки Сосновка помогли быстро определить источник сброса для его дальнейшего устранения.

Если вы обнаружили несанкционированный слив загрязняющих веществ в канализационные колодцы города, звоните на Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по телефону: 305-09-09. Дирекция природопользования работает круглосуточно и готова к выезду и принятию соответствующих мер по устранению проблемы. Своевременно полученная информация поможет предотвратить риск загрязнения водных объектов и сохранить благоприятную среду нашего региона.

Ранее мы сообщили о том, что с 16 сентября петербургские фонтаны закрывают на помывку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)